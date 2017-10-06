Линекер - самый эффективный голеадор на чемпионатах мира с 1966 года

Opta - агентство, занимающееся сбором и анализом информации о спортивных событиях, вычислило самого эффективного голеадора в истории финальных стадий чемпионатов мира (статистика ведется с 1966 года).

Оказалось, что наибольший КПД в том, что касается поражения ворот противника, показывал экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер.

Один из лучших бомбардиров в истории «Трех Львов» реализовывал 40% своих голевых моментов на чемпионатах мира. Стоит отметить, что при высчитывании этого показателя в расчет не брались пенальти.

Нынче Линекер, обладающим хорошим чувством юмора, работает футбольным экспертом.

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