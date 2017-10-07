Буффон: «Разгром от испанцев сильно повредил нашей уверенности в своих силах»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон после матча отбора ЧМ-2018 с Македонией (1:1) выразил мнение, что разгромное поражение от Испании (0:3) в другом поединке квалификации могло очень сильно сказаться на команде Джампьеро Вентуры:

«Не самое лучшее наше выступление. Больше всего беспокоит то, что раньше мы играли с энтузиазмом, но после поражения от Испании мы утратили уверенность в себе и мотивацию, так как, вероятно, мы думали, что находимся в своей лучшей форме. Команда по-прежнему пожинает плоды той игры. Даже сегодняшняя победа не исправила бы многих вещей.

Ничья лишь подчёркивает то, что нам нужно поскорее пережить этот момент. Некоторые из нас, включая меня, должны взять ответственность на себя и помочь остальной команде поймать энтузиазм. Сегодня нам не хватало уверенности, и, скорее всего, на это повлияло поражение на „Бернабеу“. Оно сильно повредило нашей уверенности в себе».

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