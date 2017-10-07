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Черчесов и игра в загадочность

сегодня, 10:00

Как сериал, где копеечную интригу растягивают на пару лет, команда Черчесова притворяется загадочной, а «Соккер.ру» просит сборную не откладывать ключевые решения!

Наставник грамотно изучит Южную Корею?

После Кубка Конфедераций, на котором Россия обыграла только Новую Зеландию – но не разбила, серьезных проверок не было. Зато багаж поражений больше – пять штук за год, и это много. В «Динамо» Станислав Саламович, напомним, выиграл половину матчей, а процент поражений был средним – в 25 % случаев уступил. В «Легии» побед было пропорционально столько же, даже чуть больше, но доля поражений упала – всего 17.6 %. Поменяв за карьеру восемь клубов, Черчесов только в одном случае добывал победы реже, чем в сборной России. За время работы с «Ваккером» доля побед равнялась 26 %, а со сборной – 33 %. Но тогда молодой тренер слил 39 % матчей.

А со сборной России набрался 41.7 % поражений в матчах под эгидой ФИФА. Так неудачно в плане частоты поражений Черчесов не работал давно, со времен сочинской «Жемчужины». И одна из причин ясна - наставник плохо изучает соперников сборной. Новые связки бросают в ад непонимания друг друга и задач на поединки. Но тренеру везло, некоторые были намного слабее или плевать хотели на результат – как Бельгия, Турция или Венгрия. Но Южная Корея, Иран, Аргентина и Бразилия – серьезные сборные, даже проблемная команда Сампаоли тактически непростая. Не разобрав их игру, на поле можно не выходить. Поэтому и повис в воздухе вопрос, как будет сегодня? Играют дома, можно собрать интересный вариант основы и сыграть так, как нужно – от себя, но с пониманием, как работают южные корейцы.

Увидим основной вариант обороны?

Решать тренерам, но они никак не могут родить! Всего было тринадцать игр, а защитников тасовали так, словно прошло пять сезонов. В дебютной игре в центре были Новосельцев, Кудряшов и Василий Березуцкий, Жирков и Самедов – на флангах. Против Ганы появлялись Семенов, Петров и Шишкин – всех теперь не позвали. Коста-Рике проигрывали в Краснодаре Смольников и Кутепов, причем тут меняли тактику, а в воротах был Джанаев. Дальше в сборной появился Васин, по-прежнему не знали имена основных латералей справа и слева. С Румынией снова явили новое сочетание, отличное от пятерки на предыдущий матч, но хотя бы новых людей уже не было.

Правда, сегодня от начальной пятерки в первом матче 2017 года – Самедов, Семенов, Кутепов, Кудряшов и Жирков, может остаться один Илья, успевший потерять и вернуть место в основе клуба. Зато прошел испытание повышением уровня клуба Лунев – теперь он не просто сменщик, а конкурент для Акинфеева. Появились легионеры Марио Фернандес и Рауш – потенциально основные новые фланги сборной. Плюс Бердыев реанимировал Граната и дает практику Кудряшову. Выбор шире, но сыгранность на нуле. Например, Акинфеев последний раз играл против Мексики, с «Динамо» были эксперименты в центре обороны. Пора выбрать основную пятерку и начать ее наигрывать от матча к матчу. Ведь не знаем даже, кто лучше, Джикия или Кудряшов, Кутепов или Васин, Нойштедтер или Гранат? Как не понимаем, Рауш качественнее обороняется, чем Комбаров или Жирков, или еще хуже? И насколько Фернандес вписывается в схемы Черчесова?

Как сыграть без Зобнина и Головина?

Даже если сегодня покажут основные связки в обороне и атаке, не покажут середину поля. А ведь пока не проснулся мистер Кокорин, Роман и Александр были лучшими футболистами России наряду со Смоловым. Важность Зобнина – пусть он в лазарете, в новом сезоне доказали очевидные проблемы Фернандо и Глушакова без него в опорной зоне «Спартака». И для сборной хорошо, что Роман возвращается в основную группу и еще до конца года должен сыграть пару матчей. Замечательно также, что у национальной команды остается выбор в центре поля – Черчесов мягко отчитал Глушакова и не стал его вызывать, как и Комбарова, зато есть Кузяев и Ерохин из «Зенита». Вызваны Дзагоев и Оздоев. Только по Головину – большой вопрос. Сегодня он не сыграет, и даже в Казань могут хавбека не взять. 

И тут вопрос знатокам: зачем тащить человека с травмой в национальную команду, если перелеты и переезды при болезнях лишние? Если в сборной не доверяют врачам ЦСКА – можно прямо сказать, но сейчас странно поступили. Зато без троих лучших центральных хавбеков России последнего года – Денисова как опорника, Зобнина и Головина как двух центральных, шанс выпадает Кузяеву. Далеру выбрали плохую роль в матче против «Динамо», но возможна тройка «Дзагоев – Кузяев – Оздоев», пускай с юркими южными корейцами хорошо бы иметь в центре поля кого-то быстрее, чем Алан. Впрочем, если впереди будет один форвард, то в центре любую из троек разбавит один из Миранчуков. Так что проверим запасной вариант полузащиты. Ведь из тех, кто сегодня может выйти в старте, только Дзагоев видится кандидатом в основной состав в первой игре ЧМ-18. И то, если Глушаков, Зобнин и Головин не докажут за оставшееся время, что лучше доверять такому треугольнику. Или если не окажется, что Кузяев – неплохой опорник для сборной, лучше Оздоева или Тарасова.

Кокорин и Смолов могут создать дуэт?

Сборная Черчесова забивает мячи – без голов сыграли только в двух матчах из тринадцати, если учитывать и спарринг с «Динамо». Но команда России не может себе позволить оставлять футболистов уровня Смолова или Кокорина в запасе, когда оба в неплохой форме. Федор вернулся после травмы с голами, про Александра все понятно – нападающий задал такой темп, что его старт сезона сложился успешнее, чем начало нового чемпионата Испании для Гризманна. Оба в форме, оба друг друга давно знают, оба любят играть по всему фронту атаки. Смолов забивает из зон с креном налево – четыре мяча из четырех в РФПЛ, Кокорин успевает всюду – половину голов в чемпионате придумал, находясь правее условной оси, разделяющей поле на два фланга. Значит, их можно соединить в одной атаке, ведь у Смолова много ударов из-за штрафной площади, а у Кокорина немало вылазок при игре в глубине или даже на флангах.

Изначально будут держаться глубоко, Александр сможет удваивать фланги, Федор – лучше и чаще бить издали. А когда нужно, Смолов уступит Кокорину место в чужой штрафной. Он так умеет, у Федора всего два удара из пределов вратарской площади за «Краснодар». Зато оба форварда - взрослые дяди. Побывали на мраморной плите – вылезли из склепа для лимитных талантов, но до сих пор сборная России не смогла извлечь выгоду из связки Кокорина и Смолова. А неудачный эксперимент Слуцкого на Евро-2016 в данном случае можно не вспоминать – там была тройка с Дзюбой, Федора и Александра запихнули на края поля, где оба работают плохо. Сейчас их можно использовать в дуэте в центре, и если споются – сборная получит парочку важных мячей. В «Краснодаре» и «Зените» нападающих приучили к самостоятельности, что тоже важно. На Смолова играют успешнее – ему чаще адресуют мяч под удар, но и Федор, и Кокорин привыкли создавать моменты и искать позиции без поддержки. Осталось понять, хватит ли класса штабу Черчесова, чтобы выдать распоряжения, которые на наших глазах создадут связку Кокорин-Смолов? Впрочем, когда на всех без исключения позициях есть выбор, вопросов к тренерам больше, чем ответов для болельщиков.

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