Анчелотти мог возглавить «Рому»

Карло Анчелотти признался, что в недавнем времени мог возглавить «Рому».



«Два года назад президент „Ромы“ Джеймс Паллотта позвонил мне и предложил возглавить клуб. Я был вынужден отказаться, так как на тот момент у меня уже был заключен контракт с „Баварией“», - заявил Карло.



Карло Анчелотти раньше несколько раз говорил, что ему хотелось бы тренировать «Рому», потому как испытывает теплые чувства к этому клубу.



Недавно «Бавария» разорвала контракт с Анчелотти.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте