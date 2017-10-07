Как сообщают СМИ, легендарный и скандально известный Диего Марадона подал в суд на своих дочерей.



Речь идет о 30-летней дочери Далме и 28-летней Джианне и сумме £1.45 млн. Марадона считает, что его дочери похитили у него деньги и перевели деньги в уругвайский банк. При этом сообщается, что в деле может быть замешана мать Далмы и Джанинны и бывшая жена Марадоны Клаудия Вильяфане. В 2015 году экс-футболист уже обвинял свою бывшую жену в хищении у него $9 млн.



Недавно Марадона стал почетным гражданином Неаполя.

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