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Италия может уволить Вентуру

сегодня, 15:33

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура недавно заключил контракт с итальянской федерацией футбола до 2020 года. Однако учитывая невыразительную игру итальянской сборной в последнее время и провальный матч против сборной Македонии, вполне вероятно, что контракт будет разорван досрочно. 

Сборная Италии находится под серьезным риском пропустить чемпионат мира 2018. «Cкуадра Адзурра» должна заработать очки в матче с Албанией, чтобы появилась возможность выйти в стадию плей-офф. Но учитывая последние результаты, это может оказаться весьма затруднительно. Исходя из чего итальянская федерация футбола взвешивает все риски немедленного увольнения Джампьеро Вентуры. 

Ранее Вентура говорил, что если сборная Италии не выйдет на ЧМ-2018 - это будет катастрофой. 

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Все комментарии
Lado FRZ JUVE
сегодня в 16:21
верните Конте, на прошлом чемпионате он из каки команду сделал.
Stormtrooper-26
сегодня в 15:58
Хвалёные макаронники скатились почти до уровня Люксембурга за какие-то пару-тройку лет )) вот смехота-то )
Giallorossi Lupi
сегодня в 15:46
Давно пора уволить.
амурец
сегодня в 15:42
Италии надо уволить Буффона
eaguar
сегодня в 15:39
пусть еще поработает
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