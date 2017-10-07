Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания ушел из жизни

Сегодня ушел из жизни спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба. Специалисту было 49 лет.

В 2006 году Сарсания был приглашен в «Зенит» на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в РФС советником по спортивным вопросам президента РФС. В 2017-м Константин Сарсания вернулся в «Зенит».

«Зенит» выразил соболезнования родным и близким спортивного директора «сине-бело-голубых».

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