Манчини - о Сарсании: «Ушел из жизни большой человек в мире футбола»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил соболезнования близким спортивного директора «сине-бело-голубых» Константина Сарсании, который ушел из жизни на 50-м году жизни:

«Мне очень жаль, что из жизни ушел наш спортивный директор Сарсания — большой человек в мире футбола и просто очень хороший человек».

I'm really sorry for the death of our Sporting Director Sarsania, a great man of soccer and a very nice person! pic.twitter.com/Yzg0DQ3G1m