Манчини - о Сарсании: «Ушел из жизни большой человек в мире футбола»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил соболезнования близким спортивного директора «сине-бело-голубых» Константина Сарсании, который ушел из жизни на 50-м году жизни:
«Мне очень жаль, что из жизни ушел наш спортивный директор Сарсания — большой человек в мире футбола и просто очень хороший человек».
I'm really sorry for the death of our Sporting Director Sarsania, a great man of soccer and a very nice person! pic.twitter.com/Yzg0DQ3G1m— Roberto Mancini (@robymancio) 7 октября 2017 г.
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Эх..
Эх..
Очень жаль, соболезнования.
Очень жаль, соболезнования.