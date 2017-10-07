Булыкин: «Конечно, хотелось, чтобы четыре мяча забили не корейцы, а россияне»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Южной Кореи (4:2) в товарищеском матче.

«Думаю, всем понравилась игра, особенно обилием голов. Конечно, хотелось, чтобы четыре мяча забили не корейцы, а россияне. Но счёт 4:2 тоже неплохой. К сожалению, не смогли сыграть на ноль. Скорее всего из-за того, что матч товарищеский, или, как любит говорить Черчесов, контрольный. Расслабились после 4:0, потеряли концентрацию. В официальных матчах такого не было бы.

Мне матч понравился, получил удовольствие от просмотра. Сборная Южной Кореи – не топ-команда. Видно было, что мы превосходим их как по движению, так и по мастерству. Забили много голов – молодцы. Да, где-то помогли соперники, но старание наших футболистов было видно, с энтузиазмом шли вперёд. Думаю, эта игра дала главному тренеру нашей команды и игрокам пищу для размышлений, над чем ещё предстоит работать. Совершенствоваться можно до бесконечности. Любимая поговорка футболистов – игра забывается, а результат остаётся. Главное, победили и порадовали болельщиков», — сказал Булыкин.

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