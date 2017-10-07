РФПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Сарсании

Представители РФПЛ выразили соболезнования родным и близким спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании, который сегодня скоропостижно скончался на 50-м году жизни.

«Константин Сарсания запомнится всем, кто его знал, как открытый, позитивный и дружелюбный собеседник, большой профессионал и отличный человек.

Российская футбольная Премьер-Лига выражает самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Константина Сергеевича. В этот тяжёлый час мы с вами. Крепитесь», - говорится в сообщении пресс-службы РФПЛ.

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