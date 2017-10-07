Колосков: «Дуэт Кокорин-Смолов может стать одним из лучших на всем чемпионате мира»

Экс-глава РФС Вячеслав Колосков после матча сборной России и Южной Кореи отметил, что у пары нападающих Александра Кокорина и Федора Смолова есть большое будущее:

«Я бы не сказал, что игра шла в одни ворота. Счет на табло где-то похож на разгром, но все-таки не могу утверждать, что мы доминировали весь матч. Корея – точно не дворовая сборная. Более того, в первые 20 минут мне вообще было тревожно.

Корейцы нас просто переигрывали. Видно, что это техничная, быстрая и сыгранная команда. У России же в этот отрезок времени мало что получалось. После гола со стандарта Смолова мы уже раскрепостились и стали действовать более уверенно. Поздравляю и тренеров, и игроков, и, конечно, РФС, который подобрал такого крепкого спарринг-партнера. Именно в таких матчах проявляется потенциал команды Черчесова. Мы прошли хорошую проверку боем.

По Раушу выводы делать пока рано. Он не так много пока сыграл за сборную. А Марио Фернандеса я считаю одним из сильнейших, если не сильнейшим, футболистом на своей позиции. Все зависит от тактики, которую выберет Черчесов. Можно выпускать Самедова. А можно и Фернандеса. Оба – сильные исполнители, но Фернандес, с моей точки зрения, более универсальный игрок.

И Кокорин, и Смолов – игроки высокого международного уровня. Оба – прирожденные бомбардиры – со скоростью, дриблингом, ударом. Они прекрасно понимают игру и будут только прибавлять. Если ничего не изменится в их настроении и отношении к футболу и прежде всего к себе, думаю, этот дуэт может стать одним из лучших на всем чемпионате мира».

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