Кержаков - о матче с Италией: «Победили за счет опыта»

Нападающий команды России Александр Кержаков прокомментировал победу над Италией (6:3) в товарищеском матче ветеранов.

«Победили за счет опыта, самоотдачи и болельщиков. Газзаев настраивал на победу. Все понимали, что надо победить. Тем более, что такие имена играют», - сказал Кержаков.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте