Кержаков - о матче с Италией: «Победили за счет опыта»

Нападающий команды России Александр Кержаков прокомментировал победу над Италией (6:3) в товарищеском матче ветеранов.
«Победили за счет опыта, самоотдачи и болельщиков. Газзаев настраивал на победу. Все понимали, что надо победить. Тем более, что такие имена играют», - сказал Кержаков.
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"победили за счет опыта"
да ладно???? у кержакова в последнее время когда рот открывается - новый шедевр рождается) мне вот только интересно: а у вашего соперника опыта не было что ли?)
"победили за счет опыта"
да ладно???? у кержакова в последнее время когда рот открывается - новый шедевр рождается) мне вот только интересно: а у вашего соперника опыта не было что ли?)