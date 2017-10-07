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Кержаков - о матче с Италией: «Победили за счет опыта»

сегодня, 22:56

Нападающий команды России Александр Кержаков прокомментировал победу над Италией (6:3) в товарищеском матче ветеранов.

«Победили за счет опыта, самоотдачи и болельщиков. Газзаев настраивал на победу. Все понимали, что надо победить. Тем более, что такие имена играют», - сказал Кержаков.

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RDeanW
сегодня в 23:27
"в матче ветеранов"
"победили за счет опыта"

да ладно???? у кержакова в последнее время когда рот открывается - новый шедевр рождается) мне вот только интересно: а у вашего соперника опыта не было что ли?)
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