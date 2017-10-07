Смолов: «С Кокориным у нас всегда было хорошее взаимодействие»

Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал победу над командой Южной Кореи (4:2) в товарищеском матче.

«Первые минут 15 корейцы владели не то чтобы инициативой, просто мячом. Моменты они не создавали. Затем мы забили, раскрепостились и после перерыва владели преимуществом.

Мы и перед Кубком Конфедераций с угловых забивали достаточно много, так что работа приносит свои плоды.

С Кокориным у нас всегда было хорошее взаимодействие. То, что давно вместе не играли, никак не сказалось. Хорошо чувствуем друг друга на тренировках», – сказал Смолов.

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