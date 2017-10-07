Калитвинцев: «Всегда буду переживать за „Динамо“»

Юрий Калитвинцев прокомментировал расставание с московским «Динамо».

«В „Динамо“ было хорошее и не очень, но в памяти останутся только позитивные моменты, которых набралось гораздо больше. Благодарен руководству, что дали мне возможность работать в таком великом клубе, как „Динамо“. Здесь большая ответственность, высокие требования, однако всё это стало для меня огромным опытом, который позволит развиваться в своей профессии и давать результат в дальнейшем. Я понимал, что в „Динамо“ надо работать круглосуточно, и делал это. Что-то получилось, что-то — нет, но я честен перед командой, болельщиками и перед собой.

Всегда буду переживать за „Динамо“. С тем коллективом, что сейчас есть, мы прошли долгий путь, добивались успехов. Признателен футболистам, что в „Динамо“ они играют не только ногами, но также сердцем и душой. Я уверен в ребятах, они обязательно своей сплочённой командой выйдут из нынешней ситуации с достоинством.

Отдельно хотел бы сказать о болельщиках. Они, без сомнения, одни из лучших и преданных. Несмотря на то что команда вылетала в ФНЛ, что сейчас „Динамо“ далеко от первых строчек, поклонники клуба всегда рядом. Футболисты любят и уважают болельщиков, сделают всё возможное, чтобы их радовать. Желаю удачи фанатам „бело-голубых“, команде и всему футбольному клубу „Динамо“», - сказал Калитвинцев.

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