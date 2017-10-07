Габон с Обамеянгом крупно уступил сборной Марокко

Сборная Марокко уверенно обыграла команду Габона в матче отборочного турнира ЧМ-2018.
Касабланка, стадион «Стад Мохамед V»
Марокко - Габон 3:0 (1:0)
Голы: Бутаиб 38, Бутаиб 56, Бутаиб 72.
Марокко: Мунир, Хакими, Бенатиа (Бухаддуз 81), Дирар, Сес, Зиеш, Беланда, Эль-Ахмади, Буссуфа, Амрабат, Бутаиб (Банун 81).
Главный тренер: Эрве Ренар.
Габон: Битсеки, Аппиндангойе, Манга, Нзамбе, Вактер, Ндонг, Танджигора (Ассуму 18), Лемина, Буанга (Н’Земби 85), Мейе (Аутчанга 61), Пьер-Эмерик Обамеянг.
Главный тренер: Хосе Антонио Камачо.
Предупреждения: Дирар 70 - Вактер 43.
Судья: Виктор Гомес.
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