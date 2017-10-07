Сенегал обыграл сборную Кабо-Верде

Сборная Сенегала обыграла команду Кабо-Верде (2:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018.
Прая, стадион «Насьонал»
Кабо-Верде - Сенегал 0:2 (0:0)
Голы: Сахо 82, Ндойе 90+3.
Кабо-Верде: Возинья, Варела, Стопира, Перейра, Понкк, Бабанку, Суареш (Оливейра 85), Родригес (Гомеш 78), Алмейда, Мендеш, Элдон (Роша 66).
Главный тренер: Лусью Антунеш.
Сенегал: Н’Диайе, Кулибали, Мбенге, Ваг, Мбоджи, Гейе, Куйяте, Алиуне Н’Диайе (Ньянг 63), Кейта (Нгюэтт 82), Мане (Ндойе 89).
Главный тренер: Алиу Сиссе.
Предупреждения: Суареш 84 - Гейе 64, Мбоджи 69.
Судья: Геад Гриша.
Ранее Нигерия минимально обыграла Замбию и досрочно вышла на ЧМ-2018.
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