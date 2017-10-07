Ранний гол Матюиди принес Франции победу над Болгарией

Франция не без труда обыграла Болгарию в 9-м туре отборочного раунда чемпионата мира (группа A)

София, стадион «Васил Левски»

Болгария – Франция – 0:1 (0:1)

Голы: Матюиди 3

Болгария: Илиев, Попов, Занев, Бодуров, Божиков, Манолев, Славчев, Неделев, Костадинов, Делев, Галабинов (Краев 48).

Главный тренер: Петар Хубчев.

Франция: Льорис, Варан, Умтити, Динь, Сидибе, Толиссо, Канте (Рабьо 34), Матюиди, Гризманн, Мбаппе (Жиру 85), Ляказетт (Пайет 76).

Главный тренер: Дидье Дешам.

Предупреждения: Славчев 9, Занев 51, Краев 62, Костадинов 67.

Судья: Лаос Матеу.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче группы Швеция забила 8 мячей в ворота Люксембурга.

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