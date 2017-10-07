Швейцария разгромила Венгрию

В поединке 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира сборная Швейцарии уверенно справилась с Венгрией, упрочив лидерские позиции в группе B.
Базель, стадион «Сент Якоб-Парк»
Швейцария – Венгрия – 5:2 (3:0)
Голы: Джака 18, Фрай 20, Цубер 43, Цубер 49, Лихтштайнер 83 — Гузмич 59, Роланд 89
Швейцария: Зоммер, Джуру, Шер, Мубандже, Лихтштайнер, Фрай (Закария 73), Джака, Фройлер (Дердийок 84), Сеферович (Эмболо 63), Цубер, Шакири.
Главный тренер: Владимир Петкович.
Венгрия: Гулачи, Кадар, Гузмич, Корхут, Бесе (Ланг 32), Паткаи, Элек (Маркварт 56), Надь, Ловренчич, Варга (Саллай 69), Роланд.
Главный тренер: Бернд Шторк.
Предупреждения: Роланд 35, Элек 44.
Судья: Паоло Тальявенто.
В параллельном матче группы Португалия обыграла Андорру.
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