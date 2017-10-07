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Голландия вырвала победу у сборной Беларуси

сегодня, 23:35
БеларусьБеларусь1 : 3НидерландыНидерландыМатч завершен

Сборная Голландии в гостях одержала победу над командой Беларуси в матче отборочного турнира ЧМ-2018.

Борисов, стадион «Борисов-Арена»

Беларусь - Голландия 1:3 (0:1)
Голы: Проппер 24, Володько 55, Роббен 86 (пен), Депай (90+3).

Беларусь: Черник, Володько, Янушкевич, Политевич, Стасевич, Драгун, Баланович (Бурко 76), Карницкий, Маевский, Риос, Сигневич (Сарока 87).
Главный тренер: Игорь Криушенко.

Голландия: Силлессен, Рекик, ван Дейк, Янмат, Блинд, Роббен, Вейналдум, Триндаде (Дост 56), Проппер (Классен 83), Бабел, Янссен (Депай 68).
Главный тренер: Дик Адвокат.

Предупреждения: Баланович 35, Янмат 58, Сигневич 58, Вейналдум 59, Риос 75.

Судья: Майкл Оливер.

В параллельном матче в группе A сборная Франции одержала победу над командой Болгарии.

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Все комментарии
Kuprin
сегодня в 23:56
Убрали Промесса и пошли победы)
киэнджин
сегодня в 23:54
Смысла уже нет 7 голов шведам забить...Лучше уж на Голландию глянуть чем на Портурадужную команду...
RDeanW
сегодня в 23:50
собственно, швецию в стыки затащил льорис со своим чудо-привозом. это был решающий мяч в этой группе. а так... что голландия, что швеция - одного уровня сборные сейчас

Owl Fake
сегодня в 23:50
Молодцы нидерландцы, отстояли третье место. Теперь никакие болгары на него не позарятся.

P.S. В заголовке Голландия, в статистике - Нидерланды. Определитесь с написанием, желательно в пользу второго варианта.
спартак 1987
сегодня в 23:48
Почему вторую команду в группе должен назначать люксенбург?почему голландцы со шведами не могут в очной встрече решить кто достоин второго места?все эти правила фифа достали,особенно преимущество гола в гостях,если команды сыграли 4-4 и 3-3 почему одна выходит,а другая вылетает?они же обе игры в ничью сыграли,так и сегодня шведы накидали 8 карлику и рады
Директор американской фирмы Transceptor Technology ответил RDeanW
сегодня в 23:48
RDeanW:
верно, математика меня в этот раз подвела)
В этом, кстати, и проявляется вся нелепость, комичность и несправедливость системы, где разница мячей ставится выше победы в очных встречах. Очень жаль...
Chuhanesburg ответил RDeanW
сегодня в 23:47
RDeanW:
дело за малым. всего-то осталось 6:0 швецию дома обыграть. легчайшая задача)
Промеса только не обижайте))
RDeanW ответил Scuderia Ferrari
сегодня в 23:45
Scuderia Ferrari:
Даже 6-0 не поможет: 26-7 у Швеции, 19-12 у Голландии. Или 7-0, или 7-1.
верно, математика меня в этот раз подвела)
Директор американской фирмы Transceptor Technology ответил RDeanW
сегодня в 23:42
RDeanW:
дело за малым. всего-то осталось 6:0 швецию дома обыграть. легчайшая задача)
Не 6:0, а 7:0, то есть ещё легче. Просто расплюнуть и размазать об асфальт.
Scuderia Ferrari ответил RDeanW
сегодня в 23:42
RDeanW:
дело за малым. всего-то осталось 6:0 швецию дома обыграть. легчайшая задача)
Даже 6-0 не поможет: 26-7 у Швеции, 19-12 у Голландии. Или 7-0, или 7-1.
Scuderia Ferrari
сегодня в 23:41
Поздравляю Голландию с третьим местом! Вы его заслужили.
RDeanW
сегодня в 23:39
дело за малым. всего-то осталось 6:0 швецию дома обыграть. легчайшая задача)
волгoдoн
сегодня в 23:37
Жаль
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