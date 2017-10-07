Голландия вырвала победу у сборной Беларуси

Сборная Голландии в гостях одержала победу над командой Беларуси в матче отборочного турнира ЧМ-2018.
Борисов, стадион «Борисов-Арена»
Беларусь - Голландия 1:3 (0:1)
Голы: Проппер 24, Володько 55, Роббен 86 (пен), Депай (90+3).
Беларусь: Черник, Володько, Янушкевич, Политевич, Стасевич, Драгун, Баланович (Бурко 76), Карницкий, Маевский, Риос, Сигневич (Сарока 87).
Главный тренер: Игорь Криушенко.
Голландия: Силлессен, Рекик, ван Дейк, Янмат, Блинд, Роббен, Вейналдум, Триндаде (Дост 56), Проппер (Классен 83), Бабел, Янссен (Депай 68).
Главный тренер: Дик Адвокат.
Предупреждения: Баланович 35, Янмат 58, Сигневич 58, Вейналдум 59, Риос 75.
Судья: Майкл Оливер.
В параллельном матче в группе A сборная Франции одержала победу над командой Болгарии.
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P.S. В заголовке Голландия, в статистике - Нидерланды. Определитесь с написанием, желательно в пользу второго варианта.
P.S. В заголовке Голландия, в статистике - Нидерланды. Определитесь с написанием, желательно в пользу второго варианта.