Греция обыграла Кипр и вышла на второе место в группе

Сборная Греции одержала победу над Кипром в матче отборочного турнира ЧМ-2018.
Никосия, стадион «ГСП»
Кипр - Греция 1:2 (1:2)
Голы: Сотириу 18, Митроглу 24, Циолис 26.
Кипр: Панаги, Деметриу, Лайфис, Антониадис (Александру 60), Кирьяку, Лабан, Артиматас, Кателарис, Маргаса (Митидис 86), Сотериу, Кастанос (Икономидис 80).
Главный тренер: Ран Бен-Шимон.
Греция: Карнезис, Папастатопулос, Манолас, Цавелас, Стафилидис, Циолис, Зека, Фортунис (Донис 76), Манталос, Торосидис (Рецос 70), Митроглу (Самарис 89).
Главный тренер: Михаэль Скиббе.
Предупреждения: Торосидис 17, Лабан 36, Донис 86, Манолас 90, Самарис 90.
Судья: Альберто Ундиано Мальенко.
Ранее в группе H Бельгия в результативном матче обыграла Боснию и Герцеговину.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте