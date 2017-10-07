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21:45 Матч завершен Кипр 1:2 Греция
21:45 Матч завершен Беларусь 1:3 Нидерланды
21:45 Матч завершен Болгария 0:1 Франция
21:45 Матч завершен Андорра 0:2 Португалия
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Роналду принес победу сборной Португалии над Андоррой

сегодня, 23:32
АндорраАндорра0 : 2ПортугалияПортугалияМатч завершен

Сборная Португалии одержала победу над командой Андорры в матче отборочного турнира ЧМ-2018.

Андорра-ла-Велья, стадион «Насьонал»

Андорра - Португалия 0:2 (0:0)
Голы: Роналду 63, Андре Силва 86.

Андорра: Гомес Морейра, Лима, Макс Льовера, Сан-Николас, Родригес Сория (Санчес 87), Ребес, Рубио, Алаэс, Валес, Вьейра (Морено 90), Клементе (Мартинес 79).
Главный тренер: Кольдо Альварес.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Нелсон Семеду, Элизеу, Нету, Куарежма (Вильям Карвалью 79), Данилу Перейра, Бернарду Силва, Жоау Мариу, Желсон Мартинш (Роналду 46), Андре Силва (Гонсалу Гедеш 90).
Главный тренер: Фернанду Сантуш.

Предупреждения: Алаэс 37, Сан-Николас 57, Родригес Сория 75, Морено 90.

Судья: Мирослав Зелинка.

В параллельном матче в группе B сборная Швейцарии разгромила Венгрию.

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Все комментарии
Caniggia
сегодня в 23:53
    Ty4ka98
    сегодня в 23:50
    Удивительно, но единственный, кто написал внятный комментарий, именно по игре, не затрагивая сравнения Месси/Роналду и т.п., не хейтя ни того, ни другого - был NGY. Тут респект.

    Я не уверен, что с таким футболом сб. Португалии сможет нормально противостоять отлично сложенной машине сборной Швейцарии, но посмотрим. В случае победы, Португальцы выйдут напрямую.
    волгoдoн ответил cevin cigan
    сегодня в 23:50
    cevin cigan:
    Хороший матч(финал) в Лиссабоне жду!
      Scuderia Ferrari ответил требл
      сегодня в 23:50
      требл:
      Роналду не бережёт своих партнёров по сборной, всё делает для того, чтобы они приехали в Россию и вместо летнего отдыха играли на ЧМ. То ли дело Месси заботится о партнёрах и уже практически гарантировал им просмотр ЧМ на мягком домашнем диване.
      11 по 10-балльной шкале.
      Эфиалтус
      сегодня в 23:49
      Король эйбара в последние годы своим партнерам покупает хорошие телевизоры,чтоб летом прекрасно смотрелись финалы😂😂😂
      Scuderia Ferrari
      сегодня в 23:48
      С тяжёлой победой!
      Теперь битва со Швейцарией. Отступать некуда. Или Португалия, или они. Только победы селесао!
      Mamaev
      сегодня в 23:45
      Даже после гола Андорре с офсайда, из ранальды героя делают, вот лол)
      cevin cigan
      сегодня в 23:45
      Хороший матч(финал) в Лиссабоне жду!
      волгoдoн ответил требл
      сегодня в 23:42
      требл:
      Роналду не бережёт своих партнёров по сборной, всё делает для того, чтобы они приехали в Россию и вместо летнего отдыха играли на ЧМ. То ли дело Месси заботится о партнёрах и уже практически гарантировал им просмотр ЧМ на мягком домашнем диване.
      Привет,кристино74. Там говорят гeй с офсайда забил? Подтверди либо опровергни
      RDeanW ответил требл
      сегодня в 23:41
      требл:
      Роналду не бережёт своих партнёров по сборной, всё делает для того, чтобы они приехали в Россию и вместо летнего отдыха играли на ЧМ. То ли дело Месси заботится о партнёрах и уже практически гарантировал им просмотр ЧМ на мягком домашнем диване.
      вся сборная аргентины следующим летом поедет в китай строить парк в честь месси)
      Роман Романов
      сегодня в 23:41
      А где Месси поклонники?
      Владимipъ Григорянъ
      сегодня в 23:41
      Гроза Фарерских островов и Кипра феерил в матче с Андоррой.. Месси вне борьбы за ЗМ.
      Y.N.W.A. ответил волгoдoн
      сегодня в 23:40
      волгoдoн:
      Унва не позорь Ливерпуль своим поклонением португальскому гeю
      Огнетушитель первому!
      П.С. У тебя вродь память девичья - кроме Зубастика и СтивиДжи ни за кого неперофаню.
      Исключительно объективность)
      NGY
      сегодня в 23:40
      Игра Португалии оставляет желать огромного лучшего...просто жесть!

      Первые звонки тревожности в игре Португальцев были видны еще в матче с Венграми...а сегодня полный пипец, если учитывать, что играли с Андоррой.

      Пол матча без Роналду не могли забить Андоррцам...даже стыдно об этом говорить!

      Но Швейцария очень сильна, просто громит всех и вся!

      Удачи Португалии!
      требл
      сегодня в 23:40
      Роналду не бережёт своих партнёров по сборной, всё делает для того, чтобы они приехали в Россию и вместо летнего отдыха играли на ЧМ. То ли дело Месси заботится о партнёрах и уже практически гарантировал им просмотр ЧМ на мягком домашнем диване.
      RDeanW
      сегодня в 23:40
      роналду делает за сборную то, чего не может месси даже со всякими венесуэлами
      cevin cigan
      сегодня в 23:39
      Ну конечно...сейчас начнётся...сделай хет трик Андорре-Рон андро убийца! Не забей хоть гол-Рон дноо и не может даже забить Андорре...Вообщем забил и неказырял.
      волгoдoн ответил Y.N.W.A.
      сегодня в 23:39
      Y.N.W.A.:
      Комментатор матча Тимур Журавель тоже об этом говорил - типа найдутся много людей, кто захочет принизить заслуги Роналду, но как их вот в такой момент можно принизить. Это он вам посылал мессендж хейтеры с соккера))
        Y.N.W.A.
        сегодня в 23:37
        Комментатор матча Тимур Журавель тоже об этом говорил - типа найдутся много людей, кто захочет принизить заслуги Роналду, но как их вот в такой момент можно принизить.
        Это он вам посылал мессендж хейтеры с соккера))
        Эфиалтус
        сегодня в 23:36
        С победой Португалия..Вот отличие лучшего игрока мира,и чемпиона Европы,от короля эйбара..Первый выходя на замену приносит победу пусть даже на Андоррой,но кого это волнует? Как все помним Роналду недавно в класико также выйдя на замену забил шикарный гол каталонскому клубу,и принес победу..Лучший игрок мира везде лучший,но а глоры барси и дальше могу винить Игуаина,пусть даже тот на замене сидит)))))
        Project Pandora
        сегодня в 23:36
        Фигня. Попробовал бы он в пустые забить ...
        Y.N.W.A.
        сегодня в 23:36
        Редакторы, исправьте счет
        Gianfranco Zola
        сегодня в 23:36
        Где он ее, в очке что ли принес.
        Эфиалтус
        сегодня в 23:35
        С победой Португалия..Вот отличие лучшего игрока мира,и чемпиона Европы,от короля эйбара..Первый выходя на замену приносит победу пусть даже над Андоррой,но кого это волнует? Как все помним Роналду недавно в класико также выйдя на замену забил шикарный гол каталонскому середняку,и принес победу..Лучший игрок мира везде лучший,но а глоры барси и дальше могу винить Игуаина,пусть даже тот на замене сидит)))))
        Y.N.W.A.
        сегодня в 23:35
        Вот это удар по хейтерам)
        Они то радостно предвкушая матч уже думали - забьет Роналду - мы скажем- фуу забил слабым, не забьет - скажем -фуу не забивает даже слабым.
        А в итоге как все складывается- команда никак не может пробить соперника, выходит Роналду и забивает в ответственный момент. И хейтеры в далеком пролете)))
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