Роналду принес победу сборной Португалии над Андоррой

Сборная Португалии одержала победу над командой Андорры в матче отборочного турнира ЧМ-2018.
Андорра-ла-Велья, стадион «Насьонал»
Андорра - Португалия 0:2 (0:0)
Голы: Роналду 63, Андре Силва 86.
Андорра: Гомес Морейра, Лима, Макс Льовера, Сан-Николас, Родригес Сория (Санчес 87), Ребес, Рубио, Алаэс, Валес, Вьейра (Морено 90), Клементе (Мартинес 79).
Главный тренер: Кольдо Альварес.
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Нелсон Семеду, Элизеу, Нету, Куарежма (Вильям Карвалью 79), Данилу Перейра, Бернарду Силва, Жоау Мариу, Желсон Мартинш (Роналду 46), Андре Силва (Гонсалу Гедеш 90).
Главный тренер: Фернанду Сантуш.
Предупреждения: Алаэс 37, Сан-Николас 57, Родригес Сория 75, Морено 90.
Судья: Мирослав Зелинка.
В параллельном матче в группе B сборная Швейцарии разгромила Венгрию.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Они то радостно предвкушая матч уже думали - забьет Роналду - мы скажем- фуу забил слабым, не забьет - скажем -фуу не забивает даже слабым.
А в итоге как все складывается- команда никак не может пробить соперника, выходит Роналду и забивает в ответственный момент. И хейтеры в далеком пролете)))
Они то радостно предвкушая матч уже думали - забьет Роналду - мы скажем- фуу забил слабым, не забьет - скажем -фуу не забивает даже слабым.
А в итоге как все складывается- команда никак не может пробить соперника, выходит Роналду и забивает в ответственный момент. И хейтеры в далеком пролете)))