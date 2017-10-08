«Вест Бромвич» и «Вулверхэмптон» нацелились на воспитанника «Арсенала»

Согласно информации британских СМИ, нападающий «Борнмута» Беник Афобе этой зимой может сменить клубную прописку. 24-летним футболистом интересуются «Вест Бромвич» и выступающий в Чемпионшипе «Вулверхэмптон». Стоимость игрока оценивается в 12 млн фунтов. Несмотря на неудачное начало сезона, ожидается, что Афобе останется в Премьер-Лиге.

В течение сезона-2016/17 Беник провел 14 игр в АПЛ, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Отметим, что игрок является воспитанником академии лондонского «Арсенала». В последнем матче команд «канониры» разгромили «Борнмут».

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