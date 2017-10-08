«Милан» хочет снова арендовать Деулофеу

«Милан» намерен снова взять в аренду форварда «Барселоны» Жерара Деулофеу, информирует источник. Отмечается, что сине-гранатовые не собираются расставаться с 23-летним футболистом как минимум до конца сезона.

Напомним, Деулофеу выступал за миланский клуб во второй половине предыдущего сезона, но летом «Барселона» воспользовалась правом обратного выкупа испанского игрока у «Эвертона».

В 5 встречах нынешнего розыгрыша чемпионата Испании на счету Деулофеу 2 голевых передачи.

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