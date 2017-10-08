«Милан» хочет снова арендовать Деулофеу

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • США. МЛС
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Отбор ЧМ. КОНКАКАФ
  • Товарищеские матчи. Сборные
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
20:00 сегодня Египет -:- Конго
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 сегодня Дания -:- Румыния
19:00 сегодня Казахстан -:- Армения
19:00 сегодня Польша -:- Черногория
19:00 сегодня Литва -:- Англия
19:00 сегодня Словакия -:- Мальта
19:00 сегодня Словения -:- Шотландия
21:45 сегодня Чехия -:- Сан-Марино
21:45 сегодня Германия -:- Азербайджан
21:45 сегодня Норвегия -:- Северная Ирландия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
01:00 Матч завершен Коста-Рика 1:1 Гондурас
  • Главные новости
  • Все новости
23:38
Ранний гол Матюиди принес Франции победу над Болгарией16
23:35
Голландия вырвала победу у сборной Беларуси44
23:32
Роналду принес победу сборной Португалии над Андоррой45
20:51
Бельгия в результативном матче обыграла Боснию и Герцеговину23
19:34
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания ушел из жизни
08:42
Тостао: «Бразилия не станет помогать Чили, чтобы не пустить на ЧМ Аргентину»3
08:24
Орещук - о Сарсании: «Не могу принять, что ушел мой старый товарищ»1
08:13
Венгер видит в Марсьяле замену Санчесу в «Арсенале»5
07:42
«Зенит» предлагал «Фиорентине» € 40 млн за 19-летнего Кьезу6
06:50
Данни: «Ещё вчера разговаривал с Сарсанией по телефону. Я в шоке!»0
06:27
Байи: «Конкуренция среди защитников МЮ очень важна для клуба»1
06:05
«Милан» ведёт переговоры с агентом 16-летнего форварда «Дженоа» Пеллегри1
05:42
Льорис: «Важно сконцентрироваться на предстоящей игре против Беларуси»0
05:20
«Динамо»: «Запомним Сарсанию позитивным человеком и настоящим профессионалом»1
04:59
Дешам: «Осталась ещё одна игра, и всё зависит только от нас»2
04:33
Де Брюйне: «Последний раз я играл на таком плохом поле, когда мне было 7 лет»4
03:58
Сантуш объяснил отсутствие Роналду в стартовом составе на матч с Андоррой9
03:38
Хави Гарсия – о Сарсании: «Был счастлив быть знакомым с тобой»2
03:23
Коста-Рика в концовке избежала поражения от Гондураса и вышла на ЧМ2
03:09
Карницкий: «В определённые отрезки Беларусь даже играла первым номером»1
02:49
Лестьенн был задержан бельгийской полицией из-за шумной вечеринки1
02:30
Оби Микел: «Нигерия готова к чемпионату мира»0
02:15
Саутгейт: «Футболисты сборной Англии будут топ-игроками, когда начнут завоёвывать трофеи»0
01:45
Адвокат: «Шансы попасть на ЧМ ещё сохраняются»5
01:29
Максим Володько: «От исхода игры с голландцами остался приличный осадок»0

«Милан» хочет снова арендовать Деулофеу

сегодня, 07:54

«Милан» намерен снова взять в аренду форварда «Барселоны» Жерара Деулофеу, информирует источник. Отмечается, что сине-гранатовые не собираются расставаться с 23-летним футболистом как минимум до конца сезона.

Напомним, Деулофеу выступал за миланский клуб во второй половине предыдущего сезона, но летом «Барселона» воспользовалась правом обратного выкупа испанского игрока у «Эвертона».

В 5 встречах нынешнего розыгрыша чемпионата Испании на счету Деулофеу 2 голевых передачи.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Дмитрий Аександров
сегодня в 08:32
"Милан" снова берется за старое?
Брать игроков в аренду или свободными агентами?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100