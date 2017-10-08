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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
20:00 сегодня Египет -:- Конго
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 сегодня Дания -:- Румыния
19:00 сегодня Казахстан -:- Армения
19:00 сегодня Польша -:- Черногория
19:00 сегодня Литва -:- Англия
19:00 сегодня Словакия -:- Мальта
19:00 сегодня Словения -:- Шотландия
21:45 сегодня Чехия -:- Сан-Марино
21:45 сегодня Германия -:- Азербайджан
21:45 сегодня Норвегия -:- Северная Ирландия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
01:00 Матч завершен Коста-Рика 1:1 Гондурас
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«Барселона» поспорит с «Реалом» за Одриосолу

сегодня, 09:14

Нападающий «Реала Сосьедад» Альваро Одриосола впечатлил Хулена Лопетеги, который решил вызвать игрока в сборную Испании.

Талант 21-летнего футболиста также привлек внимание грандов Примеры — «Барселоны» и «Реала». Об интересе последнего к форварду сообщали еще в июле.

Отмечается, что технический директор «Барселоны» Роберт Фернандес является поклонником молодого игрока. Вероятно, что зимой Одриосола, который также может сыграть на позиции вингера, окажется в одном из этих двух клубов.

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Остапчук 67
сегодня в 09:41
О "Барселоне" по прежнему много слухов.
Но переходить туда пока очень опасно, виной всему референдум.
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