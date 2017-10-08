«Барселона» поспорит с «Реалом» за Одриосолу

Нападающий «Реала Сосьедад» Альваро Одриосола впечатлил Хулена Лопетеги, который решил вызвать игрока в сборную Испании.

Талант 21-летнего футболиста также привлек внимание грандов Примеры — «Барселоны» и «Реала». Об интересе последнего к форварду сообщали еще в июле.

Отмечается, что технический директор «Барселоны» Роберт Фернандес является поклонником молодого игрока. Вероятно, что зимой Одриосола, который также может сыграть на позиции вингера, окажется в одном из этих двух клубов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте