«Бавария» желает подписать Тер Штегена или Доннарумму

«Бавария» рассматривает варианты замены голкиперу Мануэлю Нойеру, угодившему в лазарет на несколько месяцев. Нойер должен восстановиться к январю, однако гарантий на это никто не дает, да и не факт, что вратарь заиграет на прежнем уровне.
Согласно информации зарубежной прессы, мюнхенцы выбирают между стражем ворот «Барселоны» Марком-Андре Тер Штегеном и голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой. Один из них этой зимой получит весомое предложение.
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я не из таких
я всегда за баварию!!))
я не из таких
я всегда за баварию!!))
Тер Штегена - никто не продаст, т.к. это основа "Барселоны" на многие года, если есть желание "Бавария" может, конечно, активировать сумму отступных в размере 180 миллионов евро за немца, но я сомневаюсь, что "Бавария" более интересный вариант, чем "Барселона" для тер Штегена, да и тени в Силлессена он явно не пребывает.
Тер Штегена - никто не продаст, т.к. это основа "Барселоны" на многие года, если есть желание "Бавария" может, конечно, активировать сумму отступных в размере 180 миллионов евро за немца, но я сомневаюсь, что "Бавария" более интересный вариант, чем "Барселона" для тер Штегена, да и тени в Силлессена он явно не пребывает.
а вот когда вернется это трудно сказать
если брать то лучше траппа
он не основной и сейчас
а вот когда вернется это трудно сказать
если брать то лучше траппа
он не основной и сейчас
Во как жизнь повернулась)
Во как жизнь повернулась)