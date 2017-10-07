«Бавария» желает подписать Тер Штегена или Доннарумму

«Бавария» рассматривает варианты замены голкиперу Мануэлю Нойеру, угодившему в лазарет на несколько месяцев. Нойер должен восстановиться к январю, однако гарантий на это никто не дает, да и не факт, что вратарь заиграет на прежнем уровне.

Согласно информации зарубежной прессы, мюнхенцы выбирают между стражем ворот «Барселоны» Марком-Андре Тер Штегеном и голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой. Один из них этой зимой получит весомое предложение.

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