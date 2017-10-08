«Милан» готовит £80 млн за Агуэро

Как сообщают СМИ, «Милан» готовит предложение «Манчестер Сити» по Серхио Агуэро, цена вопроса составляет £80 млн.



Итальянский клуб уже делал предложение по покупке аргентинского игрока в летнее трансферное окно, однако «Манчестер Сити» заблокировал сделку, так как сам пытался подписать Алексиса Санчеса. Предполагается, что Арсен Венгер все же отпустит Санчеса зимой и тогда «Милан» все-таки сможет заполучить Серхио Агуэро.



Ранее Гвардиола называл Серхио Агуэро легендой клуба.

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