Ярмоленко стал шестым украинским игроком по количеству забитых голов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко принял участие в матче сборной Украины против сборной Косово, отметившись одним забитым голом. Этот мяч стал 171-м для 27-летнего игрока в карьере, учитывая только официальные матчи.

Ярмоленко стал шестым бомбардиром в истории украинского футбола. Больше голов забивали только Александр Пономарев (204), Сергей Ребров (223), Олег Протасов (275), Олег Блохин (339) и Андрей Шевченко (386).

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