Пирло объявил о завершении карьеры в декабре

Легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло готов завершить карьеру. В декабре 2017 года у 38-летнего футболиста истекает срок контракта с «Нью-Йорк Сити», тогда хавбек и «повесит бутсы на гвоздь».

«Пришло осознание, что пора заканчивать. Когда каждый день испытываешь проблемы со здоровьем, ты даже не можешь нормально тренироваться, потому что постоянно что-то не так.

Я в том возрасте, когда пора сказать — достаточно. Не получится играть вечно, пока тебе не исполнится 50. Я займусь чем-нибудь еще».

До американского этапа карьеры Пирло успел поиграть в «Брешии», «Интере», «Реджине», «Милане» и «Ювентусе».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте