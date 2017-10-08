Дешам стал первым тренером сборной Франции по количеству побед

7 октября сборная Франции завоевала трудовую победу над болгарами. Дидье Дешам одержал 42 викторию на посту наставника команды — историческое достижение. Еще ни одному тренеру на должности тренера французской сборной не удавалось выиграть более 41 одного матча. Именно столько побед одержали Мишель Идальго и Раймон Доменек.

Дешам возглавил Францию в июле 2012 года. Под его руководством сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Бразилии и дошла до финала домашнего Евро.

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