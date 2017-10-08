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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
01:00 Матч завершен Коста-Рика 1:1 Гондурас
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Коста-Рика в концовке избежала поражения от Гондураса и вышла на ЧМ

сегодня, 03:23
Коста-РикаКоста-Рика1 : 1ГондурасГондурасМатч завершен

В 9-м туре 5-го раунда отборочного этапа ЧМ-2018 Коста-Рика вырвала ничью в матче с Гондурасом и обеспечила себе второе место в группе, гарантирующее выход на чемпионат мира.

Сан-Хосе, стадион «Насьональ де Коста-Рика»

Коста-Рика –  Гондурас – 1:1 (0:0)
Голы: Уостон 90+5 – Эрнандес 66

Коста-Рика: Навас, Гамбоа, Овьедо, Уостон, Акоста (Уоллес 79), Гонсалес, Гусман, Боланьос (Венегас 72), Борхес, Уренья (Колиндрес 72), Руис.
Главный тренер: Оскар Рамирес.

Гондурас: Эскобер, Фигероа, Исагирре, Бекелес, Паласиос, Б. Акоста, Мехия, Лопес (Пенья 83), Киото, Эрнандес, Элис (Кастильо 90).
Главный тренер: Хорхе Луис Пинто.

Предупреждения: Гамбоа 69, Исагирре 69, Б. Акоста 81, Овьедо 87, Эскобер 90+2, Уостон 90+6.

Судья: Сесар Домингес.

Напомним, вчера сборная США разгромила Панаму (4:0).

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