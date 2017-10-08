Исаак Саксесс потребовал вернуть деньги у девушек легкого поведения

Как сообщается, нападающий клуба «Уотфорд» Исаак Саксесс был задержан после пьяного спора с девушками легкого поведения.



Утверждается, что нигерийский футболист хвастался перед девушками своей зарплатой в лондонском стриптиз-клубе. После чего он предложил по 500 фунтов четырем девушкам за эскорт в роскошный гостиничный номер. Однако когда девушки решили уйти - развязался пьяный спор. Представитель полиции заявили, что органы рассматривают обвинение в нападении. Агент игрока все решительно опровергает.



«Уотфорд» в Премьер-Лиге показывает не очень убедительную игру.

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