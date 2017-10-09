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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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Табарес: «Месси не может всё делать один»

сегодня, 09:29

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес призвал не вешать всех собак на нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. «Альбиселесте» рискуют остаться без чемпионата мира, если в последнем туре отбора они не обыграют Эквадор.

«В истории футбола есть много отличных игроков, которые так и не стали чемпионами мира. Лично я не считаю этот факт каким-то пятном на репутации. Кроме того, Месси и его команда еще в игре, нельзя сказать точно, что произойдет.

У Аргентины есть проблемы в квалификации, но если они всё же выйдут на чемпионат мира, то будут там одними из фаворитов. Месси - великий игрок, но он не может всё делать один, это командный вид спорта.

Если взглянуть на статистику Лео в целом, она впечатляет, в такое невозможно поверить. Для некоторых этого недостаточно, чтобы войти в историю футбола, хотя я с такой постановкой вопроса совсем не согласен».

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Все комментарии
Don trambon
сегодня в 10:49
Хехе. Вот в этом и весь мэсси. Один всё делать не может, но может один за всех получать левые ЗМ. Парадокс)
киэнджин ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:47
Jeck Denielse:
Если Месси (одинокий) - единственная проблема всех неудач сборной...... То за чем дело то встало ??? Дайте поиграть не одиноким Дибале,Икарди и прочей молодёжи..... Рано или поздно придётся выбирать - между величием одного игрока и успехами сборной.....
ну хоть молодешь с 40летниими ты не путаешь..))
Jeck Denielse
сегодня в 10:45
Если Месси (одинокий) - единственная проблема всех неудач сборной......
То за чем дело то встало ???
Дайте поиграть не одиноким Дибале,Икарди и прочей молодёжи.....

Рано или поздно придётся выбирать - между величием одного игрока и успехами сборной.....
NGY
сегодня в 10:44
Так в сборной он ничего и не далает вот уже 12 лет...! Кроме конечно товарищеских игр...там он король...!

Давно заметил, что Табарес неравнодушен к Месси...часто лестно отзывается об Аргентинце...!

Видимо через него хочет возглавить сборную Аргентины!
cska plus
сегодня в 10:28
месси вообще ничего не умеет делать.
амурец
сегодня в 10:26
да он ничего и не делает по крайне мере в сборной
киэнджин
сегодня в 10:14
    вoлгoдoн
    сегодня в 10:03
    Напарники мягко говоря подводят.
    Barcelona_Rostov
    сегодня в 10:02
    Alex12357
    Неужели?А Месси и Роналду привыкли к завершающей стадии,забивать голы и пожинать славу,а всё остальное пускай делают другие футболисты!!!

    ===================================================================

    ты посмотри сколько Месси создал, моментов для твоего Неймара....а потом открывай рот....
    всю славу, да Месси и Роналду сделали к 25 годам намного больше, чем Неймар и это факт!
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 09:51
    Действующего игрока нужно ограждать от комплиментов, а не заваливать ими.
    Gelious
    сегодня в 09:50
    Поэтому он делает ничего
    sihafazatron
    сегодня в 09:43
    надеюсь аргентина попадет на чм.
    x-x-x-x-x
    сегодня в 09:39
    Месси не может Судья поможет!
    будуть давить Эквадор судьи
    Alex12357
    сегодня в 09:34
    Неужели?А Месси и Роналду привыкли к завершающей стадии,забивать голы и пожинать славу,а всё остальное пускай делают другие футболисты!!!
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