Табарес: «Месси не может всё делать один»

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес призвал не вешать всех собак на нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. «Альбиселесте» рискуют остаться без чемпионата мира, если в последнем туре отбора они не обыграют Эквадор.

«В истории футбола есть много отличных игроков, которые так и не стали чемпионами мира. Лично я не считаю этот факт каким-то пятном на репутации. Кроме того, Месси и его команда еще в игре, нельзя сказать точно, что произойдет.

У Аргентины есть проблемы в квалификации, но если они всё же выйдут на чемпионат мира, то будут там одними из фаворитов. Месси - великий игрок, но он не может всё делать один, это командный вид спорта.

Если взглянуть на статистику Лео в целом, она впечатляет, в такое невозможно поверить. Для некоторых этого недостаточно, чтобы войти в историю футбола, хотя я с такой постановкой вопроса совсем не согласен».

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