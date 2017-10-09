Табарес: «Месси не может всё делать один»

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес призвал не вешать всех собак на нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. «Альбиселесте» рискуют остаться без чемпионата мира, если в последнем туре отбора они не обыграют Эквадор.
«В истории футбола есть много отличных игроков, которые так и не стали чемпионами мира. Лично я не считаю этот факт каким-то пятном на репутации. Кроме того, Месси и его команда еще в игре, нельзя сказать точно, что произойдет.
У Аргентины есть проблемы в квалификации, но если они всё же выйдут на чемпионат мира, то будут там одними из фаворитов. Месси - великий игрок, но он не может всё делать один, это командный вид спорта.
Если взглянуть на статистику Лео в целом, она впечатляет, в такое невозможно поверить. Для некоторых этого недостаточно, чтобы войти в историю футбола, хотя я с такой постановкой вопроса совсем не согласен».
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То за чем дело то встало ???
Дайте поиграть не одиноким Дибале,Икарди и прочей молодёжи.....
Рано или поздно придётся выбирать - между величием одного игрока и успехами сборной.....
То за чем дело то встало ???
Дайте поиграть не одиноким Дибале,Икарди и прочей молодёжи.....
Рано или поздно придётся выбирать - между величием одного игрока и успехами сборной.....
Давно заметил, что Табарес неравнодушен к Месси...часто лестно отзывается об Аргентинце...!
Видимо через него хочет возглавить сборную Аргентины!
Давно заметил, что Табарес неравнодушен к Месси...часто лестно отзывается об Аргентинце...!
Видимо через него хочет возглавить сборную Аргентины!
Неужели?А Месси и Роналду привыкли к завершающей стадии,забивать голы и пожинать славу,а всё остальное пускай делают другие футболисты!!!
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ты посмотри сколько Месси создал, моментов для твоего Неймара....а потом открывай рот....
всю славу, да Месси и Роналду сделали к 25 годам намного больше, чем Неймар и это факт!
Неужели?А Месси и Роналду привыкли к завершающей стадии,забивать голы и пожинать славу,а всё остальное пускай делают другие футболисты!!!
===================================================================
ты посмотри сколько Месси создал, моментов для твоего Неймара....а потом открывай рот....
всю славу, да Месси и Роналду сделали к 25 годам намного больше, чем Неймар и это факт!
будуть давить Эквадор судьи
будуть давить Эквадор судьи