Насри: «Глупо не вызывать Бензема в сборную Франции»

Французский полузащитник «Антальяспора» Самир Насри не понимает, почему его соотечественника Карима Бензема не вызывают в сборную Франции.

«Мне жаль Бензема, он снова хочет играть за сборную. Всё это несправедливо. Глупо отказываться от услуг такого игрока, Дешам мог бы атаковать силами Гризманна, Мбаппе, Дембеле и Бензема».

Бензема был отстранен от матчей сборной Франции осенью 2015 года после того, как игрок был арестован французской полицией по делу о шантаже тогдашнего вингера «Лиона» Матье Вальбуэна интимным видео с его участием.

В общей сложности он сыграл 81 матч и забил 27 голов за сборную Франции.

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