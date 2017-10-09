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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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Венгер: «Не знаю, кто будет моим преемником. И не хочу этого знать»

сегодня, 08:44

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не задумывается о том, кто в конечном итоге сменит его у руля «канониров».

«Не знаю, кто будет моим преемником. И не хочу этого знать. Когда ты тренируешь команду, то должен работать с максимальной самоотдачей, как будто ты будешь тренировать её всегда. 

Моя роль состоит в том, чтобы подготовить игроков, а выбор нового тренера - это дело клуба, а не моё».

Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2018/19.

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Все комментарии
drug01
сегодня в 09:10
Стойкий Арсен будет еще долго ждать свою отставку
Василий 50
сегодня в 08:50
Может "Арсенал" хочет пожизненно подписать Венгера.
cska plus
сегодня в 08:46
Ты там навечно.
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