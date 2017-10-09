Венгер: «Не знаю, кто будет моим преемником. И не хочу этого знать»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не задумывается о том, кто в конечном итоге сменит его у руля «канониров».

«Не знаю, кто будет моим преемником. И не хочу этого знать. Когда ты тренируешь команду, то должен работать с максимальной самоотдачей, как будто ты будешь тренировать её всегда.

Моя роль состоит в том, чтобы подготовить игроков, а выбор нового тренера - это дело клуба, а не моё».

Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2018/19.

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