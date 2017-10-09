Селезнев: «С новым тренером „Карабюкспора“ мы не нашли общий язык»

Нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев рассказал, что он не смог сработаться с новым рулевым команды Эрканом Созери, который, впрочем, уже покинул клуб.

«С новым тренером „Карабюкспора“ мы не нашли общий язык. Подходил к нему и просил дать мне возможность сыграть. Это второй раз в жизни, когда я попросил тренера сыграть, ведь от этого зависел и вызов в сборную, и возможный переход. А он мне говорит: „Ты лучший футболист команды и играть здесь не будешь“. Что я мог ему сказать? Просто встал и ушел.

Понимаю тренера сборной, ведь я действительно не играю. Это нормальное решение. Правда, не играю не по тем причинам, которые зависят от игровых качеств».

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