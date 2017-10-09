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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
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Роберто Карлос: «Ходжсон плохо разбирается в футболе»

сегодня, 09:51

Известный в прошлом бразильский футболист Роберто Карлос раскритиковал английского тренера Роя Ходжсона, с которым они работали вместе в «Интере» в сезона-1995/96.

«Ходжсон в „Интере“ уничтожал меня. Он ставил меня в полузащиту, и это могло испортить мне карьеру в сборной Бразилии. Не скажу, что у нас были плохие отношения, просто Ходжсон мало разбирается в футболе.

То поражение „Интера“ в финале Кубка УЕФА от „Шальке“ в 1997 году - целиком на совести тренера.

Фабио Капелло был совсем другим, я перешел в „Реал“ из-за него. Он стал самым важным тренером в моей карьере».

Ходжсон сейчас возглавляет «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
ritar
сегодня в 10:32
открываются шкафы со скелетами
Selim Yavuz
сегодня в 10:25
Абсолютно
Germann
сегодня в 10:24
Хм, Карлосу больше заняться нечем - как по пинать Ходжсона...??? На кой он ему понадобился???
Robbaggio
сегодня в 10:15
В финале Кубка УЕФА Интер уступил Шальке не в 96, а в 97, когда Роберто Карлоса там уже и не было
Dirty_Harry
сегодня в 10:14
Обиду затаил еще с тех времен, но Ходжсон как тренер слаб совсем
sihafazatron
сегодня в 09:55
с чего вдруг он это вспомнил?
Василий 50
сегодня в 09:54
Он бы еще вспомнил свои детские обиды.
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