Роберто Карлос: «Ходжсон плохо разбирается в футболе»

Известный в прошлом бразильский футболист Роберто Карлос раскритиковал английского тренера Роя Ходжсона, с которым они работали вместе в «Интере» в сезона-1995/96.

«Ходжсон в „Интере“ уничтожал меня. Он ставил меня в полузащиту, и это могло испортить мне карьеру в сборной Бразилии. Не скажу, что у нас были плохие отношения, просто Ходжсон мало разбирается в футболе.

То поражение „Интера“ в финале Кубка УЕФА от „Шальке“ в 1997 году - целиком на совести тренера.

Фабио Капелло был совсем другим, я перешел в „Реал“ из-за него. Он стал самым важным тренером в моей карьере».

Ходжсон сейчас возглавляет «Кристал Пэлас».

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