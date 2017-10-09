Италия проводит 800-й матч в своей истории

Сборная Италии проводит 800-й матч в своей истории. Юбилейной для итальянской команды стала игра отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Албании.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
|Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
|21:45
|53’
|Молдавия
|0:0
|Австрия
|21:45
|53’
|Сербия
|0:0
|Грузия
|21:45
|Идет второй тайм, 52’
|Уэльс
|0:0
|Ирландия
|21:45
|Идет второй тайм, 54’
|Албания
|0:0
|Италия
|21:45
|53’
|Македония
|2:0
|Лихтенштейн
|21:45
|Идет второй тайм, 54’
|Израиль
|0:0
|Испания
|21:45
|54’
|Финляндия
|0:0
|Турция
|21:45
|52’
|Украина
|0:0
|Хорватия
|21:45
|52’
|Исландия
|1:0
|Косово
Сборная Италии проводит 800-й матч в своей истории. Юбилейной для итальянской команды стала игра отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Албании.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте