Сербия одержала победу над Грузией

Сборная Сербии одержала победу над Грузией в матче отборочного раунда ЧМ-2018.
Белград, стадион «Райко Митич - Црвена Звезда»
Сербия - Грузия 1:0 (0:0)
Гол: Прийович 74.
Сербия: Стойкович, Максимович, Тошич, Коларов, Иванович, Тадич (Костич 89), Гудель, Ляйич (Прийович 61), Матич, Рукавина, Митрович (Миливоевич 77).
Главный тренер: Славолюб Муслин.
Грузия: Макаридзе, Кашия, Наваловский, Какабадзе, Хочолава, Гвилия, Канкава, Абурджания (Двалишвили 82), Казаишвили, Джигаури (Хуфнагель 86), Квилитая (Меребашвили 78).
Главный тренер: Владимир Вайсс.
Предупреждения: Квилитая 19, Матич 43, Максимович 70, Прийович 75, Гвилия 86.
Судья: Павел Гиль.
В параллельном матче Хорватия одолела Украину и сыграет в стыковых матчах.
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