Гол Ильярраменди принёс Испании победу над Израилем

В рамках отборочного матча на чемпионат мира (группа G)
Иерусалим, стадион «Тедди»
Израиль – Испания – 0:1 (0:0)
Голы: Ильярраменди 77.
Израиль: Харуш, Бен-Хаим, Тиби, Давидзаде, Келтьенс, Кабха (Биттон 67), Коэн, Меликсон (Бен Хаим II 55), Б. Натхо, Атар (Бенаюн 75), Хемед.
Главный тренер: Элиша Леви.
Испания: Рейна, Начо, Монреаль, Аспиликуэта, Рамос (Аспас 46), Ильярраменди, Бускетс, Виера, Асенсио, Педро (Кальехон 76), Адурис (Иско 66).
Главный тренер: Хулен Лопетеги.
Предупреждения: Давидзаде 52.
Судья: Крэйг Томсон.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте