Финляндия ушла от поражения в матче с Турцией

В рамках отборочного матча на чемпионат мира (группа I) Финляндия и Турция сыграли вничью.
Турку, стадион «Веритас»
Финляндия – Турция – 2:2 (0:0)
Голы: Араюри 76, Похьянпало 88 - Тосун 57, Тосун 84.
Финляндия: Градецки, Вяйсянен, Лам (Маркканен 86), Араюри, Мойсандер, Хетемай (Хямяляйнен 60), Пиринен, Лод, Шюллер, Пукки (Сойри 82), Похьянпало.
Главный тренер: Маркку Канерва.
Турция: Бабаджан, Топрак, Кейбаши, Союнчу, Инан (Топал 85), Озякуп, Туфан, Чалханоглу, Йокушлу, Язичи (Мор 75), Тосун.
Главный тренер: Мирча Луческу.
Предупреждения: Инан 46, Йокушлу 49, Язичи 74, Мойсандер 90+2.
Судья: Бенуа Бастьен.
В других матчах группы Исландия обыграла Косово, а Хорватия - Украину.
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