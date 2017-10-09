Италия минимально обыграла Албанию

Сборная Италии одержала минимальную победу над командой Албании в отборочном раунде ЧМ-2018.
Шкодер, стадион «Лоро Боричи»
Албания - Италия 0:1 (0:0)
Гол: Кандрева 73.
Албания: Бериша, Маврай, Хюсай, Весели, Аголи, Каче, Роши (Ахмеди 90), Грезда, Баша (Лиля 68), Мемушай (Лятифи 76), Садику.
Главный тренер: Кристиан Пануччи.
Италия: Буффон, Кьеллини, Дармиан (Дзаппакоста 61), Бонуччи, Пароло, Спинаццола, Кандрева, Гальярдини, Инсинье (Эль-Шаарави 90), Эдер (Габбьядини 89), Иммобиле.
Главный тренер: Джампьеро Вентура.
Предупреждения: Лиля 75, Кьеллини 81.
Судья: Свейн Оддвар Моэн.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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