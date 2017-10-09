Игрок шотландского клуба напал на тренера после того, как его заменили

Лиам Полуорт - полузащитник клуба шотландского Чемпионшипа «Инвернесс», попал на страницы газет после неадекватного поведения во время матча 1/8 финала Шотландского кубка вызова против «Питерхеда».

Игрок, раздосадованный своей заменой спустя несколько минут после того, как он открыл счет в матче, решил выместить свою злость на тренере Скотте Келлехере и ударил того, проходя мимо скамейки запасных.

Отметим, что «Инвернесс» одержал победу со счетом 3:0.

Фото инцидента можете посмотреть здесь.

Не так давно неизвестные напали на главного тренера загребского «Динамо» Марио Цвитановича.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте