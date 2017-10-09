Хорватия одолела Украину и сыграет в стыковых матчах

В рамках отборочного матча на чемпионат мира (группа I) сборная Хорватии обыграла национальную команду Украины и сыграет в стыковых матчах.
Киев, стадион «Олимпийский»
Украина – Хорватия – 0:2 (0:0)
Голы: Крамарич 62, Крамарич 70.
Украина: Пятов, Хачериди, Ракицкий, Матвиенко, Марлос (Беседин 78), Ротань (Сидорчук 69), Коноплянка, Гармаш (Коваленко 66), Ярмоленко, Степаненко, Караваев.
Главный тренер: Андрей Шевченко.
Хорватия: Субашич, Ловрен, Врсалько (Пиварич 86), Вида, Митрович, Ракитич, Бадель, Модрич, Перишич, Манджукич (Рог 90+1), Крамарич (Пашалич 88).
Главный тренер: Златко Далич.
Предупреждения: Степаненко 60, Ротань 64.
Судья: Феликс Брих.
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