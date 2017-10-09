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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Хорватия одолела Украину и сыграет в стыковых матчах

вчера, 23:38
УкраинаУкраина0 : 2ХорватияХорватияМатч завершен

В рамках отборочного матча на чемпионат мира (группа I) сборная Хорватии обыграла национальную команду Украины и сыграет в стыковых матчах.

Киев, стадион «Олимпийский»

Украина – Хорватия – 0:2 (0:0)
Голы: Крамарич 62, Крамарич 70.

Украина: Пятов, Хачериди, Ракицкий, Матвиенко, Марлос (Беседин 78), Ротань (Сидорчук 69), Коноплянка, Гармаш (Коваленко 66), Ярмоленко, Степаненко, Караваев.
Главный тренер: Андрей Шевченко.

Хорватия: Субашич, Ловрен, Врсалько (Пиварич 86), Вида, Митрович, Ракитич, Бадель, Модрич, Перишич, Манджукич (Рог 90+1), Крамарич (Пашалич 88).
Главный тренер: Златко Далич.

Предупреждения: Степаненко 60, Ротань 64.

Судья: Феликс Брих.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart ответил dimagas1
сегодня в 00:28
dimagas1:
Почитай своих неадекватных сородичей. Отсутствие мозгов там на лицо.
А ты, читал своих сородичей, вот этих, двоих, которые вечно здесь с.....ч устраивают???
dimagas1 ответил Крейсер
сегодня в 00:28
Крейсер:
Я очень рад, что Россия не осталась в стороне и нахлобучила фашистам. Жаль только, что ограничилась полумерами и не придушила всю эту гниль.
С себя б начали.У вас их не меньше,а скорее всего даже больше чисто исходя из математического числа населения.
за ответил dimagas1
сегодня в 00:28
dimagas1:
Около 20000 украинцев на Донбассе.Ну возможно для тебя это мелочи.
я про Крым. не передергивай!
как обычно, скакать горазды...
Sem25 ответил dimagas1
сегодня в 00:27
dimagas1:
Почитай своих неадекватных сородичей. Отсутствие мозгов там на лицо.
Здесь? Тут ваших переодетых всегда хватало. Вообще не показатель.
Крейсер ответил dimagas1
сегодня в 00:27
dimagas1:
Урод защищает свою страну?У тебя странные стандарты и понятия.Уроды это те кто идут убивать в другие страны,под сомнительными предлогами.Все же прекрасно понимают что эта борьба с фашизмом -бред.Потом еще будут говорить поссорили народы)))И искренее удивляться, мол почему кацапов не любят)))
Я очень рад, что Россия не осталась в стороне и нахлобучила фашистам.
Жаль только, что ограничилась полумерами и не придушила всю эту гниль.
dimagas1 ответил за
сегодня в 00:27
за:
и кого при этом убили?
Около 20000 украинцев на Донбассе.Ну возможно для тебя это мелочи.
за ответил dimagas1
сегодня в 00:26
dimagas1:
Почитай своих неадекватных сородичей. Отсутствие мозгов там на лицо.
тебе на миротворец треба срочно....
OLESOCC
сегодня в 00:26
Что и требовалось доказать!.
mars6791 ответил Lazio-Kiev
сегодня в 00:26
Lazio-Kiev:
Доля правды в этом есть. ФФУ прекрасно отдавали себе отчёт, что начнёт твориться в стране, ехать к агрессору или не ехать , а сами будут заложниками политических игр на гране истерики. Поедут- горящие шины обеспечены. Не поедут, назовут трусами и зрадныками. Так что такой итог устроил всех, включая президента.
Ну началось - тайные планы по невыходу, договорняк, горящие шины. Проиграли по-честному, вот и все.
Napoleon Bonapart ответил Lazio-Kiev
сегодня в 00:25
Lazio-Kiev:
Доля правды в этом есть. ФФУ прекрасно отдавали себе отчёт, что начнёт твориться в стране, ехать к агрессору или не ехать , а сами будут заложниками политических игр на гране истерики. Поедут- горящие шины обеспечены. Не поедут, назовут трусами и зрадныками. Так что такой итог устроил всех, включая президента.
Ну, судя по тому, как Шева был расстроен, может оно и не совсем так. Хотя, да, такой расклад наиболее очевиден. В любом случае, хотелось бы послушать этих двух лжепатриотов- Бессмертного и кривого рога....
dimagas1 ответил Sem25
сегодня в 00:25
Sem25:
Перестань. Какие "промытые". В Киеве много машин на улицах с российскими номерами? Уверяю, в Москве машин с украинскими номерами много. Логичный вопрос: у кого и что промыто в таком случае???
Почитай своих неадекватных сородичей. Отсутствие мозгов там на лицо.
Leha-ha50
сегодня в 00:25
НЕ СЛАВА УКРАИНЕ!!! И это прекрасно!!!
BDA8181
сегодня в 00:24
    Михаил Славнов ответил Ty4ka98
    сегодня в 00:23
    Ty4ka98:
    Матч ты, конечно же, не видел.
    Очевидно ты плохо смотрел.
    dimagas1 ответил Крейсер
    сегодня в 00:23
    Крейсер:
    Мы тоже не убили ни одного украинца. Только уродов.
    Урод защищает свою страну?У тебя странные стандарты и понятия.Уроды это те кто идут убивать в другие страны,под сомнительными предлогами.Все же прекрасно понимают что эта борьба с фашизмом -бред.Потом еще будут говорить поссорили народы)))И искренее удивляться, мол почему кацапов не любят)))
    MarkN1007
    сегодня в 00:23
    как не крути но уровень сборних росии и украини примерно одинаковий,посмотрим что покажут руские на чм,лично я думаю что будет чтото похожее,как не крути другие сборние типа хорватии португалии сильнее я уж молчу про бельгию испанию италию францию германию бразилию....
    Sem25 ответил Y.N.W.A.
    сегодня в 00:22
    Y.N.W.A.:
    Бесполезно промытым что-то объяснять.
    Перестань. Какие "промытые". В Киеве много машин на улицах с российскими номерами? Уверяю, в Москве машин с украинскими номерами много. Логичный вопрос: у кого и что промыто в таком случае???
    SHMEL
    сегодня в 00:22
    Не знаю почему,но я рад...
    Lazio-Kiev ответил Napoleon Bonapart
    сегодня в 00:22
    Napoleon Bonapart:
    Привет! Ты подозреваешь договорняк сегодня? Я бы тоже так подумал, но, слишком уж большие премиальные даются за выход в финальную часть.....
    Доля правды в этом есть. ФФУ прекрасно отдавали себе отчёт, что начнёт твориться в стране, ехать к агрессору или не ехать , а сами будут заложниками политических игр на гране истерики. Поедут- горящие шины обеспечены. Не поедут, назовут трусами и зрадныками. Так что такой итог устроил всех, включая президента.
    за ответил dimagas1
    сегодня в 00:20
    dimagas1:
    Ага,только сначала аннексировали Крым и пытались еще ряд территорий.Но лососнули тунца в Одессе и пошли открыто воевать.
    и кого при этом убили?
    mars6791
    сегодня в 00:20
    Хорваты молодцы - выдержали натиск первого тайма, нашли свои игровые связи во втором, и победили. Украина захлебнулась в своем же темпе игры, выложились на 100% физически в первом тайме , а во втором просто встали. Плюс хорваты и вправду классные игроки, причем весь состав. Сб. Украины надо управлять своими эмоциями, кинулись всей мощью в первом тайме , а во втором как в песне "воля волею ,коль сил не в проворот".
    dimagas1 ответил за
    сегодня в 00:19
    за:
    только сначала украинцы пожгли и постреляли массу русскоговорящих сограждан...
    Ага,только сначала аннексировали Крым и пытались еще ряд территорий.Но лососнули тунца в Одессе и пошли открыто воевать.
    Крейсер ответил dimagas1
    сегодня в 00:18
    dimagas1:
    Хорошая позиция,только не один американец не убил не одного украинца,про вас такого сказать не могу.Лучше всего кивать на кого-то левого,а свою вину умолчать.
      cska1948 ответил Евгений Ливенский
      сегодня в 00:18
      Евгений Ливенский:
      От того и печально, что мы и есть агрессоры. Я уверен на 100% что сборная Украины получила бы поддержку от большинства наших болельщиков и это был шанс остудить наши отношения.
      А Вы представляете, сколько бы свидомых под видом болельщиков приехало и что бы они здесь устроили? Так что - что ни идёт, всё к лучшему.
      за ответил dimagas1
      сегодня в 00:17
      dimagas1:
      Хорошая позиция,только не один американец не убил не одного украинца,про вас такого сказать не могу.Лучше всего кивать на кого-то левого,а свою вину умолчать.
      только сначала украинцы пожгли и постреляли массу русскоговорящих сограждан...
      Egorium
      сегодня в 00:15
      Радость от поражения украины безгранична.
      pereletnii
      сегодня в 00:14
      Украину создали евреи(с) порошенко
      морозз ответил Александр Северный
      сегодня в 00:14
      Александр Северный:
      Украина проведет свой чемпионат мира, пригласят Косово, Гибралтар, Мальту и Папуа..
      Про Гондурас забыл, любимая команда Украины с сегоднейшего дня!
      Контуженый
      сегодня в 00:13
        dimagas1 ответил FERIS
        сегодня в 00:13
        FERIS:
        Да я понимаю всё это,хорошо что ты так рассуждаешь адекватно. Но многие знакомые и друзья и родственники на этой почве переругались,даже семьи распадались. Таких примеров очень много,потому что в сми идёт такая промывка мозгов и люди просто звереют,плюс действия с верху,в совокупности получается разрыв шаблона. Американцы добились чего хотели,поссорив два славянских народа.
        Хорошая позиция,только не один американец не убил не одного украинца,про вас такого сказать не могу.Лучше всего кивать на кого-то левого,а свою вину умолчать.
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