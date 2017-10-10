«Рубин» намерен вернуть Бибраса Натхо

«Рубин» летом 2018 года хочет вернуть полузащитника Бибраса Натхо, когда у него закончится контракт с ЦСКА. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией в казанском клубе:

«У Бердыева отличные отношения с Бибрасом – под его руководством Натхо выходил на пик своей карьеры. Именно уход Бердыева из „Рубина“ послужил главной причиной того, что израильский полузащитник покинул клуб в начале 2014 года. Сейчас казанцы по инициативе Бердыева намерены вернуть Бибраса в команду. Руководство клуба рассчитывает забрать Натхо у ЦСКА летом 2018 года, когда закончится его контракт с „армейцами“, и он станет свободными агентом».

В то же время источник в ЦСКА сообщил, что «армейцы» не хотят бесплатно расставаться с Натхо, но испытывают трудности с продлением его контракта:

«Учитывая опыт Натхо и не самую длинную скамейку ЦСКА, этот игрок, конечно, нужен клубу. Но у него достаточно серьёзная заплата по меркам „армейцев“. Естественно, ЦСКА не хочет терять квалифицированного игрока бесплатно, особенно с учетом нынешней финансовой ситуации. Но руководство клуба не готово предложить футболисту новый контракт на прежних финансовых условиях.

Также у ЦСКА существует и определённый принцип относительно перезаключения договоров с возрастными игроками – им, как правило, предлагаются годичные контракты. Делается это для минимизации возможных рисков, связанных с травмой спортсмена, игровым спадом и т.д. Через это прошли многие нынешние ветераны ЦСКА. Именно из-за этого летом москвичам не удались договориться о пролонгации договора с 29-летним сербом Зораном Тошичем, который в итоге покинул команду.

С Натхо, желающим получить долгосрочный контракт, договориться будет не менее сложно. Не исключён вариант, что „армейцы“ попытаются заработать хоть какие-то деньги на продаже футболиста грядущей зимой».

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