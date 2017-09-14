Григорьев покинет «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что полузащитник Максим Григорьев в ближайшее время покинет клуб.

«Да, скорее всего, так (Григорьев уйдет из клуба). Видимо, не сошлись характерами, но точных причин я не знаю - об этом нужно спрашивать у нашего спортивного отдела, там мне сказали, что Григорьев покинет клуб. Я не против».

Григорьев перешел в «Урал» в июле этого года. В чемпионате России сезона-2017/18 он провел семь матчей.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте