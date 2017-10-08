«Зенит» предлагал «Фиорентине» € 40 млн за 19-летнего Кьезу

Как утверждает источник, «Зенит» предлагал «Фиорентине» продать своего полузащитника Федерико Кьезу. Сообщается, что российский клуб был готов заплатить за 19-летнего хавбека € 40 млн без учёта бонусов. Но «фиалки» ответили на это предложение отказом.

В нынешнем сезоне на счету Кьезы 2 гола и 1 результативная передача в 6 матчах Серии A.

Напомним, ранее сообщалось, что «Фиорентина» вскоре будет переведена на самоокупаемость.

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