«Зенит» предлагал «Фиорентине» € 40 млн за 19-летнего Кьезу

Как утверждает источник, «Зенит» предлагал «Фиорентине» продать своего полузащитника Федерико Кьезу. Сообщается, что российский клуб был готов заплатить за 19-летнего хавбека € 40 млн без учёта бонусов. Но «фиалки» ответили на это предложение отказом.
В нынешнем сезоне на счету Кьезы 2 гола и 1 результативная передача в 6 матчах Серии A.
Напомним, ранее сообщалось, что «Фиорентина» вскоре будет переведена на самоокупаемость.
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хотя я ПРОТИВ
хотя я ПРОТИВ
Пора Зениту в Катманду.
Пора Зениту в Катманду.