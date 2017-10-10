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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Сборная Англии перейдёт на игру в 3 защитника к чемпионату мира

сегодня, 08:27

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт планирует перевести национальную команду на игру в три защитника, утверждают британские СМИ.

Сообщается, что родоначальники футбола планируют отойти от привычной схемы 4-2-3-1 и будут обкатывать схему 3-4-2-1 либо 3-5-2 в ближайших товарищеских матчах против немцев и бразильцев с целью выступать с одной из этих расстановок на чемпионате мира в России, куда англичане пробились, заняв 1-е место в своей отборочной группе.

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Все комментарии
RUSTY8
сегодня в 09:24
смишьной все-таки этот физрук))
Mоnоlo
сегодня в 09:02
Да хоть в 10. С физуком ничего толкового все равно не выйдет.
Остапчук 67
сегодня в 08:56
А нужно ли это?
Не так уж много времени осталось до чемпионата мира.
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