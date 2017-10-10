Сборная Англии перейдёт на игру в 3 защитника к чемпионату мира

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт планирует перевести национальную команду на игру в три защитника, утверждают британские СМИ.

Сообщается, что родоначальники футбола планируют отойти от привычной схемы 4-2-3-1 и будут обкатывать схему 3-4-2-1 либо 3-5-2 в ближайших товарищеских матчах против немцев и бразильцев с целью выступать с одной из этих расстановок на чемпионате мира в России, куда англичане пробились, заняв 1-е место в своей отборочной группе.

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