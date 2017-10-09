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Сборная Словакии почти наверняка не сыграет на чемпионате мира

вчера, 23:56

Стали известны очередные европейские сборные, которые в стыковых матчах оспорят право сыграть на чемпионате мира.

На данный момент пять команд обеспечили себе право сыграть в стыковых матчах. Это сборные Дании, Италии, Северной Ирландии, Хорватии и Ирландии.

Еще две путевки разыграют между собой сборные групп А (Франция/Швеция/Нидерланды) и В (Португалия/Швейцария). Последняя путевка, скорее всего, достанется сборной Греции, которой еще предстоит сыграть с беспросветным аутсайдером группы H - Гибралтаром.

Напомним, что по регламенту лишь 8 из 9 команд, занявших вторые места в своих группах сыграют в «стыках». Лишней, скорее всего, окажется сборная Словакии, которая на данный момент имеет худшие показатели среди команд, занимающих второе место. Лишь поражение Греции или ничья в матче против Гибралтара и победа Боснии и Герцеговины над Эстонией в параллельном матче позволит словакам попасть на мундиаль - расклад крайне маловероятный.

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Все комментарии
Jeck Denielse
сегодня в 00:25
Если б не автогол Шкртела на последней минуте в матче с Шотландцами ........то Словаки обошли бы Ирландию по разнице мячей.....

Печально всё это....

Но не думаю что в стыках что то светит Ирландии,С.Ирландии,Дании и Греции......слишком мощны их соперники....Шведы,Италия,Хорватия и Португалия......
Scuderia Ferrari
сегодня в 00:10
Не понятно, зачем заголовок "почти наверняка", если за сегодня произошло вполне материальное событие: не прошла Босния и Герцеговина. Даже если Греция проиграет Гибралтару, а БИГ с любым счётом победит Эстонию, у БИГ 11 очков (не считая матчей с Гибралтаром), и они слабейшая 2-я команда (Словакия тогда пройдёт в стыковые матчи).
И зачем заголовки вроде "наверняка"? Трудно представить новость типа "Голландия почти наверняка не сыграет на ЧМ" или "Польша/Сербия почти наверняка сыграет на ЧМ". В футболе случается всякое.
95-shishani-95 ответил Scuderia Ferrari
сегодня в 00:08
Scuderia Ferrari:
Нет. Так было на Евро-2012 (Швеция стала лучшей 2-й командой); на Евро-2016 это правило перешло на третьи места (напрямую прошла Турция).
А, ясно! Спасибо за инфо)
Serge Boykov
сегодня в 00:07
Не велика потеря,что сборная Словакии к нам не приедит!
Scuderia Ferrari ответил 95-shishani-95
сегодня в 00:07
Нет. Так было на Евро-2012 (Швеция стала лучшей 2-й командой); на Евро-2016 это правило перешло на третьи места (напрямую прошла Турция).
Байкал Иркутск
сегодня в 00:06
Не позавидуешь словакам!
95-shishani-95
сегодня в 00:05
Достаточно мощные команды попали в стыки!
008Maximus
сегодня в 00:05
Надо было статистику вести, а не запасных наигрывать.
95-shishani-95
сегодня в 00:04
А команда, у которой лучшие результаты из 2-х команд не попадает напрямую?
Owl Fake
сегодня в 00:00
Цена гола Хари Кейна на 95 минуте.
orbit22rus
сегодня в 00:00
За один вечер две хорошие новости.
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