Сборная Словакии почти наверняка не сыграет на чемпионате мира

Стали известны очередные европейские сборные, которые в стыковых матчах оспорят право сыграть на чемпионате мира.

На данный момент пять команд обеспечили себе право сыграть в стыковых матчах. Это сборные Дании, Италии, Северной Ирландии, Хорватии и Ирландии.

Еще две путевки разыграют между собой сборные групп А (Франция/Швеция/Нидерланды) и В (Португалия/Швейцария). Последняя путевка, скорее всего, достанется сборной Греции, которой еще предстоит сыграть с беспросветным аутсайдером группы H - Гибралтаром.

Напомним, что по регламенту лишь 8 из 9 команд, занявших вторые места в своих группах сыграют в «стыках». Лишней, скорее всего, окажется сборная Словакии, которая на данный момент имеет худшие показатели среди команд, занимающих второе место. Лишь поражение Греции или ничья в матче против Гибралтара и победа Боснии и Герцеговины над Эстонией в параллельном матче позволит словакам попасть на мундиаль - расклад крайне маловероятный.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте