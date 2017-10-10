Исландия - самая малонаселённая страна среди участников чемпионатов мира за всю историю

Оформив выход на чемпионат мира 2018 года, сборная Исландии установила рекорд.
Исландия станет самым малонаселенным государством, когда-либо принимавшим участие в мундиалях.
Население этой страны составляет 334 тысячи человек. До сегодняшнего дня рекорд принадлежал сборной Тринидада и Тобаго, сыгравшей на чемпионате мира в 2006 году (население - 1.3 млн человек).
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китай только начал заниматся им.
так что такое
китай только начал заниматся им.
так что такое