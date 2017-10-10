Исландия - самая малонаселённая страна среди участников чемпионатов мира за всю историю

Оформив выход на чемпионат мира 2018 года, сборная Исландии установила рекорд.

Исландия станет самым малонаселенным государством, когда-либо принимавшим участие в мундиалях.

Население этой страны составляет 334 тысячи человек. До сегодняшнего дня рекорд принадлежал сборной Тринидада и Тобаго, сыгравшей на чемпионате мира в 2006 году (население - 1.3 млн человек).

Iceland, Euro 2016's Cinderella team, has booked its place in Russia 2018. pic.twitter.com/MttTJEUYYb — ESPN FC (@ESPNFC) 9 октября 2017 г.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте