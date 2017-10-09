Уэльс проиграл Ирландии

Сборная Уэльса уступила команде Ирландии в матче отборочного раунда ЧМ-2018.
Кардифф, стадион «Кардифф Сити»
Уэльс - Ирландия 0:1 (0:0)
Гол: Макклин 57.
Уэльс: Хеннесси, Честер, Дэвис, Гантер, Уильямс, Рэмзи, Кинг (Вудберн 65), Лоуренс, Ледли, Робсон-Кану (Воукс 71), Аллен (Уильямс 37).
Главный тренер: Крис Коулман.
Ирландия: Рэндолф, Даффи, Уорд, Кристи, Кларк, Хендрик, Мейлер, Макклейн, Артер (Уэлан 77), Брэйди, Мерфи (Лонг 90).
Главный тренер: Мартин О’Нил.
Предупреждения: Аллен 16, Мерфи 72, Кларк 79, Рэндолф 89, Макклейн 90, Мейлер 90.
Судья: Дамир Скомина.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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вообще унылая сборная,ноль топовых и интересных игроков.
вообще унылая сборная,ноль топовых и интересных игроков.